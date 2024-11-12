Баку, 12 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси нанесёт визит в Россию. Об этом он заявил 12 ноября на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку.

Пресс-служба ГК «Росатом»/РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Он отметил, что скоро будет встречаться с российскими коллегами.

«Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев, я уверен, я буду там», — процитировало Гросси ТАСС.

Он добавил, что, как правило, встречается с главой МИД России, а также с представителями «Росатома».

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Гросси заявил, что до конца года намерен провести переговоры с Россией. Кроме того, он отметил, что скоро может произойти его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока таких контактов не планируется. Он подчеркнул, что киевский режим играет с огнём, угрожая безопасности Курской АЭС.

Минобороны 5 ноября сообщило, что украинская армия планировала захватить Курскую АЭС. Это была одна из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области.