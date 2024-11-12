Москва, 12 ноября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Один выстрел из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 мм уничтожил группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 ноября заявил снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Чёрный.

Александр Река/ТАСС

«Обнаружили группу людей (военных ВСУ. — Прим. ред.) возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжёлого оружия, там два-три человека упало, рухнуло», — процитировало его «РИА Новости».

Солдат отметил, что за период спецоперации оружие снайперов РФ усовершенствовали. По его словам, новые винтовки повышают продуктивность работы за счёт возможности стрелять на расстояние до 2,5 км.

Повышается и мастерство самих снайперов. Так, военный пояснил что уверенно стреляет на расстоянии в 1,5 км. По точности — вопросов ноль, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре снайперы из бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ обеспечили продвижение штурмовиков группировки российских войск «Восток» в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. По слова морпехов, кроме ликвидации личного состава украинской армии, работа снайперов оказывает на бойцов противника сильный деморализующий эффект.

В начале месяца старший снайпер с позывным Пушкин рассказал, что военному снайперу необходимо придерживаться схемы «выстрелил, ушёл, укрылся», а также учитывать все необходимые обстоятельства, с которыми боец может столкнуться с выхода на позицию до возвращения. Также он подчеркнул, что снайперу необходимо придерживаться правила: с одной огневой позиции допускается произведение одного-двух выстрелов.