Семикаракорский район, Ростовская область, 12 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в частном доме на хуторе Страхов Ростовской области возросло до шести. Об этом утром 12 ноября сообщили в МЧС России.

МЧС России

По данным чрезвычайного ведомства, в доме проживали рабочие. Накануне пожара они праздновали день рождения.

«Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели полыхающий дом. Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. К ликвидации пожара были привлечении 18 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По данным ведомства, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Помимо этого, дом не был оборудован системой пожарного извещения.

Как передавало ИА Регнум, пожар на хуторе Страхов произошёл в ночь на 12 ноября. Потушить возгорание удалось к 00:52 мск.

В Магадане вечером 9 ноября загорелся частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования. К тушению огня были привлечены 34 сотрудника МЧС и семь единиц техники.