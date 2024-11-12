Замаскированные мины, с виду напоминающие обычную ветку, начали устанавливать либо скидывать с дронов боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском (троецком) направлении в ДНР. Для этого используется скотч под цвет коры, проволока и тротиловая шашка, пояснил российский штурмовик на видео, которое 12 ноября оказалось в распоряжении «РИА Новости». Таким известием ознаменован новый, 992-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Опасную «ветку» российские бойцы уничтожили на месте сбросом взрывателя с беспилотника. Ранее о найденных в ДНР самодельных взрывных устройствах, замаскированных под различные предметы, рассказывал сапёр с позывным Полковник. На видео, предоставленном Минобороны 8 октября, он пояснил, что руководство поставило задачу сплошного разминирования в ДНР и что инженерно-саперные подразделения Южной группировки войск ежедневно очищают от взрывоопасных предметов до 100 метров территории.

Среди обнаруженных — большое количество «колокольчиков» (суббоеприпасов кассетного 155-миллиметрового снаряда стран НАТО), заряды ручного противотанкового гранатомёта (РПГ), различные мины, в том числе иностранного производства, пояснил боец.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой Народной Республики поражение нанесено живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии, информировало накануне, 11 ноября, российское оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.