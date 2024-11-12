Киев, 12 ноября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Условия для переговоров между Россией и Украиной могут быть определены в течение четырёх-пяти месяцев. Об этом 11 ноября написало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение», — цитирует агентство слова неназванного украинского чиновника.

По его словам, победа на выборах президента США Дональда Трампа заставляет руководство Украины думать о «возможном финале» военных действий.

Вместе с этим подчёркивается, что важную роль в вопросе переговоров сыграют предстоящие зимние месяцы.

«Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал украинский чиновник.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что США могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.

По мнению профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, нейтральный статус и раздел территории Украины может привести к договорённости РФ и США, в случае чего последние потеряют интерес к поддержке Украины.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркнул российский лидер.