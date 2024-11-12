Красноярск, 12 ноября, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Участок федеральной автотрассы Р-255 закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды в Красноярском крае. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Вниманию водителей всех видов транспорта! В Березовском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» закрыт участок дороги на 852–862-м км для всех видов транспорта из-за сильного снега, объезд производится через населённый пункт Зыково», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Кроме того, из-за снегопада и гололёда принято решение закрыть участок федеральной автотрассы Р-257 «Сибирь» для грузовых автомобилей и автобусов (категории С и D) с 15-го по 82-й километр. Объезд возможен через населённый пункт Зеледеево. Водителей оповещают с помощью средств аварийной радиосвязи.

Также в МЧС уточнили, что на автотрассах работают дорожные службы и экипажи ДПС, организованы стационарные пункты обогрева. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что московским автомобилистам в начале ноября порекомендовали выезжать на дороги только на зимней резине или воспользоваться городским транспортом из-за ожидаемого понижения температуры.

28 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в первые дни ноября в ряде российских регионов ожидаются снегопады. Он уточнил, что осенняя погода сохранится лишь в самых южных регионах России.

До этого Тишковец информировал, что климатическая зима в Москве должна была наступить 13 ноября, однако в текущем году это произойдёт на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. Он добавил, что такой прогноз укладывается в тенденцию глобального изменения климата.