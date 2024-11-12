Берлин, 12 ноября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Проведения досрочных парламентских выборов в Германии потребовал председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом 11 ноября политик заявил на заседании руководства фракции ХДС/ХСС в бундестаге, сообщает газета Rheinische Post.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

По данным издания, Мерц предложил для проведения выборов конкретные «легкодостижимые» даты — 16 или 23 февраля 2025 года. Кроме того, лидер ХДС отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен вынести на рассмотрение в парламент вопрос о доверии кабинету министров, прежде чем состоится обсуждение уже запланированных законопроектов.

После выхода из правящей коалиции либералов демократы и «Зелёные» оказались в бундестаге в меньшинстве, и на сегодняшний день принятие законопроектов, согласованных до распада коалиции, полностью зависит от оппозиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания.

Кандидат на пост канцлера ФРГ от ХДС обвинил действующего федерального канцлера Шольца в отсутствии стратегического видения из-за позиции Берлина по Украине. Также он обещал, что если он победит на выборах, то в первые же сутки предъявит России ультиматум.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Мерца, рекомендовала ему поставить ультиматум своей жене. По её словам, если кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, то Берлин должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, распад произошёл из-за нежелания министра финансов Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. Немецкий канцлер Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.