Москва, 12 ноября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Машиниста башенного крана Сергея Андреева обвинили в госизмене и поджоге военкомата в Москве по указанию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 11 ноября сообщили во втором Западном окружном военном суде.

ГУ МВД

«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года, в настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к его (дела) рассмотрению по существу», — приводит ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что Андреева обвиняют в госизмене, террористическом акте, незаконном изготовлении оружия, незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 275, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ соответственно).

Согласно версии следствия, Андреев связался с украинским государственным проектом «Хочу жить», который контролируется ГУР, и познакомился с одним из кураторов. Уже 9 августа 2023 года подозреваемый получил инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства в домашних условиях.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября стало известно об аресте жителя Рыбинска, который обвиняется в сотрудничестве с украинской разведкой. В УФСБ по Ярославской области тогда уточнили, что 28-летний мужчина наладил контакт с представителями запрещённой на территории РФ организации, которая работает на Главное управление разведки минобороны Украины. В ходе обыска у арестованного изъяли средства связи с переписками, которые подтверждают его противоправную деятельность.

8 ноября Московский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который переводил деньги Вооружённым силам Украины, к 13 годам колонии строгого режима. Крайчик финансировал противника из-за своей политической позиции.