Семикаракорский район, Ростовская область, 12 ноября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. В хуторе Страхове Ростовской области пять человек погибли при пожаре в частном доме. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

skeezy Пожарный

«Семикаракорский р-он, х. Страхов, ул. Заозерная, произошёл пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. Погибли пять человек (взрослые)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар произошёл в ночь на 12 ноября. Потушить возгорание удалось к 00:52 мск. К ликвидации были привлечены 11 пожарных и четыре единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в Магадане вечером 9 ноября загорелся частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования. К тушению огня были привлечены 34 сотрудника МЧС и семь единиц техники.