Сухум, 12 ноября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Толпа собралась у здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуми. Об этом 11 ноября сообщили очевидцы в местных Telegram-каналах.

Флаг Абхазии

Как утверждают местные жители, у здания СГБ собралось несколько десятков людей. Причиной стычек могла стать информация о задержании нескольких оппозиционеров, после чего люди начали собираться у здания СГБ и требовать отпустить задержанных.

На требования силовики не отреагировали, после чего собравшиеся, предположительно, протаранили ворота здания Службы госбезопасности автомобилем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны.

С 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.

Глава абхазского МИД Сергей Шамба напомнил, что в первое время после признания Россией независимости республики отношение российского общества было другое. По мнению министра, изменения произошли из-за абхазской стороны, и теперь ей нужно исправлять ситуацию.