Москва, 12 ноября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Заявления делегаций западных стран в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН не соответствуют их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом. Об этом 11 ноября заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — приводит ТАСС комментарий Лукьянцева после принятия комитетом резолюции России о борьбе с героизацией нацизма.

По словам дипломата, заявления западных стран полностью расходятся с их действиями. В частности, Лукьянцев указал на ксенофобию, афрофобию, русофобию и исламофобию в странах Запада.

Вместе с этим он поставил под сомнение соблюдение бывшими странами «оси» (Германия, Италия и Япония) взятых при вступлении в ООН обязательств из-за поддержки с их стороны поправок, смягчающих осуждение нацизма.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 116 государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия. Против — 54 страны, в числе которых Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Венгрия, Канада, Япония. Воздержались 11 государств.

Соавторами документа выступили десятки стран, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР.

Подготовленная Россией резолюция состоит из 74 пунктов. Она, в частности, рекомендует государствам принять конкретные меры в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Документ также решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.