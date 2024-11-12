Севастополь, 12 ноября, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Погибшему в Донецкой Народной Республике (ДНР) генералу Павлу Клименко присвоено звание Героя России посмертно. Об этом 11 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Mil.ru Звезда Героя России

«Наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял решение присвоить Павлу Юрьевичу Клименко звание Героя России посмертно. Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы — Звезду Героя России», — написал Развожаев в Telegram-канале.

По словам главы города, Клименко героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в посёлке Красногоровка на донецком направлении.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Минобороны РФ сообщило о присвоении звания Героя России младшему лейтенанту Вооружённых сил РФ Вячеславу Мозговенко, который отбил рукой украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции и спас восемь военнослужащих.

В середине октября стало известно, что участнику спецоперации уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента России Владимира Путина присвоено звание Героя России посмертно. Старший лейтенант командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». Он подписал контракт с Вооружёнными силами РФ в мае 2023 года. Суфияров погиб весной 2024 года.