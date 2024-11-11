Баку, 11 ноября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Азербайджана, город Баку, где пройдёт Всемирный саммит по борьбе с изменением климата (СОР29). Об этом вечером 11 ноября сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самолёт турецкого лидера приземлился в аэропорту Баку, где его встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, посол Турции в Баку Джахит Багджы, его супруга Лейла Багджы, командующий оперативной группой ВС Азербайджана генерал-лейтенант Бахтияр Эрсай и военный атташе бригадный генерал Гаффар Гёрен.

Эрдогана сопровождают глава МИД Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, а также другие члены его администрации.

Во вторник, 12 ноября, Эрдоган проведёт ряд двусторонних встреч и выступит на саммите лидеров.

Как передавало ИА Регнум, 29-я ежегодная конференция ООН по климату пройдёт в Баку с 11 по 22 ноября. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия обязательно будет представлена на конференции в Азербайджане. При этом 28 октября он отметил, что в настоящий момент нет ясности, будет ли участвовать в саммите президент РФ Владимир Путин.