Вашингтон, 11 ноября, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Стоимость биткоина установила исторический максимум, превысив 86 тыс. долларов, следует из данных биржи криптовалют Binance.

(сс) Andre Francois

По состоянию на 22:20 стоимость одного биткоина достигла значения более 86 тыс. долларов. Вместе с этим, по данным площадки, за сутки криптовалюта выросла на 6,88%.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября стоимость биткоина впервые возросла до 76 тыс. долларов. 4 ноября, за день до президентских выборов в США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга Соединённых Штатов.

В конце июля политик заявлял, что хотел бы превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он выразил мнение, что Соединённые Штаты должны заняться производством биткоина, если эта цифровая валюта станет определяющей в судьбе мира. Кроме того, он также объявил о желании создать «стратегический резерв» биткоина в случае, если его изберут президентом.

1 ноября правительство России утвердило порядок регистрации и работы майнеров криптовалют, а также операторов майнинговой инфраструктуры. Согласно новым правилам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Заниматься добычей криптовалюты разрешили физическим лицам, однако при условии, что им запрещено тратить на это более 6 тыс. кВт⋅ч. Помимо этого, майнеров обязали предоставлять в ФНС данные о том, сколько цифровой валюты они получили, а также адрес-идентификатор, на который её зачислили.