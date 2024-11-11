Мужчина подорвался на мине в закрытом селе в Белгородской области
Белгород, 11 ноября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. В закрытом для посещения селе Дроновка в Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом вечером 11 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В закрытом населённом пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. ЧП произошло в селе Дроновка Грайворонского округа, въезд в которое ограничен решением оперативного штаба с 28 августа 2024 года. Именно потому, что въезд в данный населённый пункт закрыт, мы, к сожалению, не сможем выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за ранение, как делаем это для всех остальных пострадавших мирных жителей», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что раненого мужчину госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ), где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь, уточнил Гладков.
Гладков напомнил жителям региона об опасности пребывания в закрытых для въезда населённых пунктах и призвал воздержаться от нахождения там.
Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате наезда легкового автомобиля на боеприпас в Валуйском округе, сообщил Гладков 9 ноября. Уточнялось, что мужчина получил смертельные ранения и умер до приезда медиков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.
Его супруга в тяжёлом состоянии была направлена в Валуйскую центральную районную больницу. У неё выявили множественные осколочные ранения.
В июле один человек погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете на закрытой территории. Погибший проигнорировал знак об опасной зоне и преодолел ограждение.