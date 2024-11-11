Белгород, 11 ноября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. В закрытом для посещения селе Дроновка в Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом вечером 11 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В закрытом населённом пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. ЧП произошло в селе Дроновка Грайворонского округа, въезд в которое ограничен решением оперативного штаба с 28 августа 2024 года. Именно потому, что въезд в данный населённый пункт закрыт, мы, к сожалению, не сможем выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за ранение, как делаем это для всех остальных пострадавших мирных жителей», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что раненого мужчину госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ), где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь, уточнил Гладков.

Гладков напомнил жителям региона об опасности пребывания в закрытых для въезда населённых пунктах и призвал воздержаться от нахождения там.

Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате наезда легкового автомобиля на боеприпас в Валуйском округе, сообщил Гладков 9 ноября. Уточнялось, что мужчина получил смертельные ранения и умер до приезда медиков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Его супруга в тяжёлом состоянии была направлена в Валуйскую центральную районную больницу. У неё выявили множественные осколочные ранения.

В июле один человек погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете на закрытой территории. Погибший проигнорировал знак об опасной зоне и преодолел ограждение.