Хельсинки, 11 ноября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Руководство школы в области Уусимаа в Финляндии отменило музыкальный концерт на религиозную тему, так как это может оскорбить чувства атеистов. Об этом 10 ноября сообщила газета Helsingin Sanomat.

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Планировалось, что на концерте исполнят ораторию «Мессия» композитора Георга Фридриха Генделя, посвящённую Иисусу Христу. Однако администрация учебного заведения за два дня до выступления запретила его проводить.

Согласно правилам совета по образованию, в случае проведения в школе концерта, где есть религиозные мотивы, нужно также провести аналогичное мероприятие для тех, кто придерживается атеистических взглядов.

По информации издания, директор только за пару дней до концерта понял, что произведение, названное «Мессия», посвящено религиозной теме. Он посчитал, что он не успеет организовать замену для тех, кто не хочет слушать выступление, а потому решил всё отменить.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 ноября напомнил о скандале, который разразился из-за церемонии открытия летней Олимпиады 2024 года в Париже, когда показали пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Глава государства заявил, что оскорбляющие чувства верующих люди «не видят краёв».

В октябре министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил об увольнении учителя Мансура Жабраилова из-за того, что он на уроках делал оскорбительные заявления в адрес христиан. В отношении педагога также начали следственные действия.