Москва, 11 ноября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Поэт и бард Дмитрий Сухарев, написавший стихи к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», умер на 95-м году жизни. Об этом 11 ноября сообщил поэт Александр Правиков на странице «ВКонтакте».

Михаил Пазий

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удаётся и прожить, и написать. Но всё же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — говорится в сообщении.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия — Сахаров) родился 1 ноября 1930 года. Он является автором сборников стихов «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег».

Сухарев также был доктором биологических наук и автором трудов по физиологии нервных клеток. В 1995 году он был избран действительным членом Российской академии естественных наук.