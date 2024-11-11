Ярославль, 11 ноября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель камерного ансамбля «Барокко» Игорь Попков умер в возрасте 88 лет. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Ярославского художественного музея.

Ярославский художественный музей

Музыкант скончался накануне. Музей выразил соболезнования родным и близким Попкова и назвал невосполнимой потерю.

«Более 50 лет Ярославский художественный музей связан дружбой и творческим сотрудничеством с Игорем Васильевичем. Маэстро высочайшего уровня. Скрипач-виртуоз. Музыкант-исследователь. Глубокий знаток русской и мировой культуры, музыкальных стилей, национальных школ, искусства и жизни композиторов», — говорится в публикации.

Музей отметил, что многие открытия в мире музыки были сделаны благодаря работе Попкова. Первое выступление «Барокко» прошло в ноябре 1971 года. Ансамбль сыграл неизвестные произведения из Ярославского сборника XVIII века, который был найден его бессменным руководителем в библиотеке музея.

Игорь Попков родился 11 июля 1936 года в Москве. С 14 лет он начал подрабатывать в оркестре театра им. Е. Б. Вахтангова. Учился на струнном отделении Академического музыкального училища при Московской консерватории. Неоднократно побеждал на международных музыкальных конкурсах.