Киев, 11 ноября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Теплоэлектростанцию (ТЭС) в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой Народной Республике разобрали на детали, чтобы отремонтировать другие электростанции. Об этом 11 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов», — говорится в материале.

Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко рассказал изданию, что оборудование, которое забрали с Кураховской ТЭС, стало основным источником для ремонта на других объектах. По его словам, у Украины не было другого выхода, чтобы наладить энергетическую инфраструктуру в стране до прихода морозов.

По данным газеты, решение о демонтаже оборудования на Кураховской ТЭС приняли весной, а завершили к концу лета. За счёт этого ДТЭК восстановила 60% своих мощностей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. При этом он подчеркнул, что российская сторона не наносила удары в зимний период из гуманитарных соображений.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции и «огромная часть» гидроэлектростанций. Он предупредил, что зимой многие жители страны останутся без электричества.

Всемирная организация здравоохранения в октябре сообщила, что Украина предстоящей зимой столкнётся с длительными отключениями электроэнергии. Они могут достигать 20 часов в сутки. Наиболее актуальной эту проблему назвали для городов.

4 ноября ветеран ВСУ и аналитик Виктор Коваленко не исключил, что из-за дефицита электричества на Украине могут появиться «города-призраки». По его информации, многие повреждённые электростанции невозможно отремонтировать в скором времени.