Украина разобрала Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций
WSJ: Украина разобрала Кураховскую ТЭС на детали для ремонта электростанций
Киев, 11 ноября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Теплоэлектростанцию (ТЭС) в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой Народной Республике разобрали на детали, чтобы отремонтировать другие электростанции. Об этом 11 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов», — говорится в материале.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко рассказал изданию, что оборудование, которое забрали с Кураховской ТЭС, стало основным источником для ремонта на других объектах. По его словам, у Украины не было другого выхода, чтобы наладить энергетическую инфраструктуру в стране до прихода морозов.
По данным газеты, решение о демонтаже оборудования на Кураховской ТЭС приняли весной, а завершили к концу лета. За счёт этого ДТЭК восстановила 60% своих мощностей.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. При этом он подчеркнул, что российская сторона не наносила удары в зимний период из гуманитарных соображений.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции и «огромная часть» гидроэлектростанций. Он предупредил, что зимой многие жители страны останутся без электричества.
Всемирная организация здравоохранения в октябре сообщила, что Украина предстоящей зимой столкнётся с длительными отключениями электроэнергии. Они могут достигать 20 часов в сутки. Наиболее актуальной эту проблему назвали для городов.
4 ноября ветеран ВСУ и аналитик Виктор Коваленко не исключил, что из-за дефицита электричества на Украине могут появиться «города-призраки». По его информации, многие повреждённые электростанции невозможно отремонтировать в скором времени.