Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 11 ноября принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

Иван Шилов ИА Регнум

За документ проголосовали 116 государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия. Против — 54 страны, в числе которых Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Венгрия, Канада, Япония. Воздержались 11 государств.

Соавторами документа выступили десятки стран, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР.

Подготовленная Россией резолюция состоит из 74 пунктов. Она, в частности, рекомендует государствам принять конкретные меры в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Документ также решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, это решение одобрили представители большинства государств. Документ призывал страны уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того потребуют обстоятельства. В поддержку резолюции высказались 118 стран, в том числе Израиль, Китай, Бразилия, Белоруссия, Индия, КНДР, Египет. В числе 49 противников оказались США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия. Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

Комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт об архиважной теме для современного мира. По словам представителя Кремля, неонацисты где-то пытаются поднимать голову, а где-то преклоняют голову перед старыми нацистами, поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно.