Москва, 11 ноября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения выдачи электронных виз для иностранных туристов в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума.

ИА Регнум

«Рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях», — отмечается в документе.

Поручение дано правительству РФ совместно с МИД, МВД и ФСБ. Срок исполнения — 15 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия имеет огромный туристический потенциал, для развития которого необходимо создавать подходящую инфраструктуру. Отдельно глава государства подчеркнул привлекательность Дальнего Востока.

7 августа на совещании с членами правительства Путин заявил, что количество россиян, которые отдыхают в стране, растёт, как и число иностранных туристов, приезжающих в страну.