Москва, 11 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. С 5 по 24 ноября в школах по всей стране проходит новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, рассказали в пресс-службе компании.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

За первую из трёх недель проекта более одного миллиона школьников со всей страны познакомились с технологиями магазина приложений на примере крупнейшей отечественной платформы RuStore. В числе регионов-лидеров по числу прохождений — Чеченская Республика, Белгородская область, Оренбургская область, Свердловская область, Омская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская область, Еврейская автономная область, Самарская область и Сахалинская область.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нацпроекта «Экономика данных».

На «Уроке цифры» от VK школьники становятся «владельцами» собственного магазина приложений и учатся им управлять, а также развивать и продвигать его среди пользователей. С помощью интерактивных тренажеров учащиеся примеряют на себя роли разных IT-специалистов: разработчиков, дизайнеров, копирайтеров, модераторов и специалистов поддержки.

Вместе со школьниками в проекте принимают активное участие педагоги и родители. Для учителей доступен комплект методических материалов, который помогает организовать занятия в школе. Принять участие могут все желающие в классе на уроке или дома — с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK и уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-9, 10-11 классы. Присоединиться к проекту: урокцифры.рф/store.

«На протяжении последних лет участия в «Уроке цифры» мы знакомим школьников с самыми востребованными направлениями в IT — от видеоплатформ до мессенджеров. Мы стремимся, чтобы знакомство ребят с миром технологий было не только увлекательным, но и максимально полезным для них в будущем. Особенно это актуально для старшеклассников, которые выбирают профессии для своего будущего профессионального пути. Новый урок VK о магазине приложений в игровом формате знакомит ребят с устройством и технологиями крупнейшей отечественной платформы RuStore. Мы рады, что проект находит большой отклик среди школьников, в первую неделю мы уже преодолели отметку в 1 млн участников», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам в VK Анна Степанова.

При этом генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко рассказал, что более 1 млн прохождений «Урока цифры» за неделю — высокий показатель, который наглядно показывает интерес школьников к проекту в целом и к новой и необычной теме — магазин приложений. Компания VK является одним из лидеров в РФ по созданию такого продукта как магазин приложений и готова поделиться своим опытом управления цифровым проектом со школьниками, добавил он.