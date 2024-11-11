Новосибирск, 11 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Компания «Сайберия Нова» предоставит бесплатный доступ к игре «Смута» в более чем 1,5 тыс. компьютерных клубах России. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе студии-разработчика.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Благодаря партнёрству с компанией LANGAME «Сайберия Нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» в более чем 1,5 тыс. компьютерных клубах России. Мощные компьютеры, которыми оснащены клубы, помогут оценить качественную графику, позволяя получить максимум от игры без малейших задержек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о клубах, в которых появилась игра, будет размещаться по мере их развёртывания.

«Смута» — масштабная компьютерная игра в жанре action/RPG. За основу проекта, посвящённого Смутному времени в России, был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября более 3 тыс. человек стали участниками тематического фестиваля «1612», который прошёл в Москве в честь Дня народного единства. Одним из главных событий мероприятия стала презентация новой версии игры «Смута».

«Смута» вышла 4 апреля 2024 года. Обозреватель Марк Драницын отмечал, что, несмотря на ряд недоработок, у игры потрясающий визуал. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передала атмосферу древних городов и густых зелёных лесов, отметил он.