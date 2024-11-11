Чжухай, Китай, 11 ноября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в толпу людей в городе Чжухае в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом 11 ноября сообщила газета «Синдао Жибао».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По ее данным, внедорожник выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил людей. По предварительным данным, около 20 человек ранены.

Отмечается, что водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в городе Омутнинске Кировской области фура врезалась в остановку. Пострадали три человека, один их них был госпитализирован. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Прибывшие сотрудники МЧС разобрали рухнувшие конструкции, людей под завалами не обнаружено.