Москва, 11 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Россия продолжит специальную военную операцию на Украине и будет добиваться всех поставленных целей, даже если киевскому режиму разрешат наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать публикацию британской газеты The Daily Telegraph о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются убедить действующего президента США Джо Байдена до окончания его властных полномочий разрешить украинской армии использовать дальнобойные ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться «стратегического поражения» нашей страны», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что динамика развития спецоперации хорошо понятна, и никакие поставки Украине отдельных видов вооружений не смогут её изменить.

Как передавало ИА Регнум, The Daily Telegraph 10 ноября сообщила о планах Макрона и Стармера уговорить Байдена разрешить Киеву обстреливать российскую территорию ракетами Storm Shadow. Его полномочия президента завершаются 20 января 2025 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно выступал с призывами разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.

В октябре газета The New York Times сообщила, что Зеленский во время встречи с Байденом в Вашингтоне был ошеломлён отказом снять запрет на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь России. По информации издания, украинский лидер не смог представить убедительных доводов.

Телеканал Fox News в октябре сообщил, что американское разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали Белому дому не разрешать Киеву использовать дальнобойное вооружение для удара по РФ. Одной из причин для отказала назвали нехватку ракет.

Газета The Wall Street Journal 9 ноября сообщила, что министр обороны США Ллойд Остинотказался поставлять Украине тактические ракетные комплексы ATACMS раньше, чем их получат другие заказчики. По его мнению, Киев хочет слишком многого.