Москва, 12 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Наш народ — главный народ XX века, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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Глава СПЧ напомнил про Великую Русскую Революцию, которая при всех её жертвах оказала огромное влияние на мир.

«Мы выиграли войну с нацизмом, безусловным мировым злом. Мы вышли в космос. Мы сделали весь XX век. А у нас до сих пор бормочут: «Давайте будем нормальной страной — как Голландия или Португалия». Это какой-то идиотский комплекс неполноценности. Это очень странно», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928789" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава СПЧ Валерий Фадеев: проблема квадроберов — это не шутки

Председатель СПЧ согласился, что лет 300-400 назад Россия отставала от других государств Европы, но это не отменяет огромного влияния и величия русской культуры. Например, XIX век — это во многом век русской литературы и классической музыки. Начало XX века — тоже русский век, авангард в изобразительном искусстве и балете.

«Мы в каком-то смысле догнали европейскую культуру и дали лучшие образцы, которые стоят на самой вершине культурных достижений. А научные достижения? Нужно быть дураками, чтобы не понимать роли собственного народа в жизни человечества», — заявил Фадеев.

Полное интервью главы СПЧ читайте на сайте ИА Регнум.