Москва, 11 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу РФ и Минэнерго провести проверку в связи с повышением цен на российское энергооборудование. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 9 ноября на сайте Кремля.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлёкших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства, и при необходимости принять соответствующие меры», — говорится в документе.

Проверка должна быть завершена к февралю 2025 года. Ответственными назначены глава ФАС Максим Шаскольский, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилёв.

Глава государства дал это и ряд других поручний по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, которое состоялось 4 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании 4 сентября Путин заявил, что рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке подтверждается повышением деловой активности в регионе. Президент назвал перспективной идею возведение АЭС на Дальнем Востоке и поручил подумать о её реализации.