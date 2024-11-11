Берлин, 11 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Немецкая компания Rheinmetall в сотрудничестве с финским производителем спутников ICEYE начала поставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) спутниковые снимки высокого разрешения. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба оружейного концерна.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (Synthetic Aperture Radar) компании ICEYE, в рамках сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE», — сказано в сообщении.

Как заявляет концерн, спутники SAR с синтезированной апертурой способны снимать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий. Данные изображения, как предполагается, должны улучшить возможности оперативного планирования ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года стало известно о планах Rheinmetall запустить на Украине производство оружия. В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода.

26 октября глава компании Армин Паппергер сообщил, что один из заводов уже запущен. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Паппергера, сообщил, что ждёт «праздничного салюта» прямо на производстве. Публикацию в своём Telegram-канале он сопроводил видеокадрами взрывов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что завод Rheinmetall по производству бронетехники, если он будет построен на Украине, станет законной целью российской армии.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall на Украине законной целью для российских Вооружённых сил.

В то же время бывшие военнослужащие армий западных стран открыто заявляют о том, что американские и европейские оборонно-промышленные корпорации стремятся расширить своё присутствие на Украине ради прибыли, а не из-за сочувствия к Киеву. Именное подобные оценки высказывались ими в отношении завода Rheinmetall.