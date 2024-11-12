Москва, 12 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Россия должна была бы исчезнуть после того, как развалился Советский Союз в начале 1990-х годов, тогда судьба нашей страны, а значит, и всего народа, была бы печальной, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

«Наш народ как историческая единица должен был раствориться. У него бы не осталось ничего, кроме бытовых проблем. А наш народ всегда был историческим. И то, является ли народ историческим или нет, связано с высшими материями», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ напомнил о словах президента России Владимира Путина про давление, которое оказывалось на Россию вплоть до 2022 года. Как отметил Валерий Фадеев, это фактически можно сравнить с внешней интервенцией, ведь общий подход так называемой российской элиты был таким: «Нас не давят. Мы просто становимся частью цивилизованного мира, чтобы стать нормальной страной».

«Причём эту «норму» они видели по туристическим поездкам в Европу, не пытаясь разобраться, что жизнь там тоже трудна… Раньше мы так думали, сейчас так не думаем. Конечно, некоторые продолжают, но их меньшинство», — указал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928778" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава СПЧ напомнил о непростой судьбе России

При этом председатель СПЧ раскритиковал мнение некоторых о том, что русские мужчины отправляются на СВО в основном ради денег. Фадеев отметил, что невозможно набрать столько людей, готовых проливать кровь и отдать свою жизнь просто ради денег.

«Невозможно… если бы в нашем народе не появилось что-то новое, что позволило бы ему остаться историческим народом. Это и пугает наших противников. Враг понял, что Россия никуда не делась, что она сильна. Да, в этой ситуации сильна роль руководителя. Но если бы у общества не было такой потребности, никакой руководитель бы не справился. В нулевые годы кто-то из публицистов писал: «Так хочется встать и громко сказать: Вставай, страна огромная! Но ведь никто не встанет». А теперь встали. Это есть историческая жизнь народа. То, чему можно только помогать, воспрепятствовать этому нельзя», — уверен Валерий Фадеев.

По мнению Валерия Александровича, даже не будь СВО, Россия бы всё равно получила какую-то встряску, чтобы народ очнулся, так как Богу зачем-то, но нужен русский народ. Фадеев напомнил, что в 1990-е годы смертность в России зашкаливала: люди умерли от потери смысла жизни, от сердечных болезней, самоубийств и алкоголизма.

«Сейчас мы находимся в середине мирового шторма, который начался с распадом Советского Союза. В каком-то смысле мы стали инициатором этого шторма. Путин в Сочи как раз вспоминал Русскую и Французскую революции, сказав, что мы живём в эпоху мировых потрясений. Чем слабее народ, тем больше будет жертв. Мы в 1990-е годы потеряли 4 млн, потому что стали слабым народом. Сами развалили собственную страну. Да, когда речь о смерти конкретного человека — это трагедия. Но никаких других способов жизни человечества, к сожалению, нет», — подчеркнул глава СПЧ.

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