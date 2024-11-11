Москва, 11 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Российские госслужащие, попадающие под сокращение к 1 июля 2025 года, помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров в стране. Об этом 11 ноября заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Специалисты, которые подпадут под сокращение, могут искать работу в сфере предпринимательства, науки, заняться преподаванием. Думаю, что с этим проблем быть не должно», — процитировало его издание «Абзац».

По его словам, страна сейчас особенно нуждается в грамотных управленцах. У нас есть дефицит кадров, особенно нужны грамотные управленцы. Тем, кто попадёт под сокращение, нужно помочь трудоустроиться, чтоб не пропал даром опыт качественных руководителей.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября газета «Коммерсантъ» написала о намерении кабмина России с 1 июля 2025 года сократить на 10% штатные места для госслужащих. Данное сокращение является одним из этапов реформы, начатой правительством в 2019 году. Новый этап затронет значительно большее число госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств. Нововведения коснутся около 400 тыс. человек — это более 0,5% занятых в российской экономике.

Опросы общественного мнения, проведённые в октябре 2024 года, показали, что россияне считают зарплаты госслужащих непомерно высокими. 63,4%, респондентов заявили, что российские чиновники получают больше, чем им на самом деле необходимо. При этом негатив адресован не рядовым служащим, а абстрактным «властям» и «олигархам».

В ноябре 2022 года замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева заявила, что российским регионам необходимо сократить неэффективные расходы на чиновников. В частности, партия настаивала на внесении изменений в региональные законы об обеспечении государственных гражданских и муниципальных служащих по всем статьям.