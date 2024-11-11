Москва, 11 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Победителями четвёртого сезона проекта «Мастера гостеприимства» стали 28 мастеров из 21 региона. Об этом 11 ноября сообщили ИА Регнум в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Россия — страна возможностей

Отмечается, что победители станут частью кадрового туристического потенциала, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, а также право на прохождение управленческой программы повышения квалификации от Мастерской управления «Сенеж».

В рамках гранд-финала были организованы испытания для 107 человек из 43 регионов России — финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Конкурсанты первого направления прошли глубинные интервью с экспертами на оценку компетенций и профессионального опыта, приняли участие в оценочной конференции. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

У финалистов второго направления была возможность пообщаться с партнёрами проекта — кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки представить свою идею, которую эксперты оценивали по таким критериям, как мастерство презентации, бизнес-потенциал, комплексный подход.

На церемонии закрытия к участникам обратился заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«В туризме главное — это впечатления. А они зависят от людей, их вовлечённости, от того, насколько у них горят глаза. И сегодня на гранд-финале конкурса мы увидели вовлечённых людей, у которых горят глаза, появляются новые, прорывные идеи. Всех участников и тех, кто за ними следит, это очень мотивирует приходить в сферу туризма», — отметил Вахруков.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что за пять лет через проект прошло 140 тыс. человек.

«И сейчас мы поняли, что главная компетенция — это любовь. Потому что без любви, без доброго сердца невозможно делать то, что вы так прекрасно делаете. В последнее время внутренний туризм мощно развивается, в прошлом году 78 млн человек посетили разные регионы нашей страны. Я точно один из них, я очень люблю путешествовать, и мне очень приятно, когда в разных уголках нашей красивой и необъятной страны я встречаю вас, дорогие мастера», — сказал Комиссаров.

Помимо конкурсных испытаний в рамках гранд-финала прошла масштабная деловая программа с участием представителей лидеров туристического бизнеса: лекции, мастер-классы, неформальные дискуссии, мотивационные выступления и бизнес-завтрак.

В рамках дискуссий спикеры и участники затронули такие темы, как искусственный интеллект в гостиничном бизнесе и оптимизация рутинных бизнес-процессов, а также поговорили об инвестиционных возможностях индустрии гостеприимства, обсудили предпринимательскую культуру и разобрали реальные кейсы.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что всё больше россиян выбирают путешествия по родной стране — только с мая по август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток увеличился на 11%, а к концу 2024 года число турпоездок по стране превысит 90 млн.

Российский союз туроператоров 14 октября проинформировал об уменьшении спроса жителей России на зарубежные туристические поездки. При этом часть туристов, планировавших поездки за рубеж, занимают выжидательную позицию.

В начале сентября Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 в Кызыле заявил, что в России внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Глава государства заявил, что туризм — одна из «фишек» Тывы.