Токио, 11 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Власти Японии внесли коррективы в «формулировки» своей санкционной политики и разрешили экспортировать в Россию «мягкие» гибридные автомобили, имеющие в комплектации стартер-генератор. Об этом 11 ноября рассказал руководитель компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Сложно это назвать смягчением запрета. Это, скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. Изначально не существовало запрета на вывоз «мягких» гибридов. Выпуская этот документ и вводя эти санкции, они не подразумевали тот факт, что эти машины они тоже запрещают», — приводит его слова РБК.

Как объяснил Клатаевский, изначальное недопонимание возникло из-за «боязливости» японских брокеров и экспортёров, которые решили перестраховаться и запретить продажу в Россию всех машин, потенциально подпадающих под определение «гибрид». После того как эти чрезвычайно серьёзные меры предосторожности ударили по японским компаниям, они начали искать лазейки в санкционной блокаде и уточнили действующие правила.

После снятия запрета на поставки импортировать в Россию вновь можно будет модели Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol и ряд других авто.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. В денежном выражении снижение экспорта выразилось в потере до 100 млрд иен. Позднее глава МИД страны Ёко Камикава заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов.

4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. Она подчеркнула, что в этом нет вины Москвы, а Токио в попытках изолировать РФ в итоге навредил сам себе.