Москва, 12 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Руководитель отдела подмосковного Центра развития цифровых технологий взломал страницу несовершеннолетней девочки и выложил порноролики с её участием. Несколько лет он снимал фото и видео порнографического характера с несовершеннолетней, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На протяжении трёх лет Сергей В. (имя изменено), руководитель одного из отделов Центра развития цифровых технологий (ГБУ ЦРЦТ), снимал порнографические ролики с участием несовершеннолетней Марины С. (имя изменено). Записывать непристойные видео мужчина начал, когда девочке было всего 14 лет. Долгое время подозреваемый хранил эти кадры на своём телефоне, но весной 2024 года решил опубликовать их в интернете.

«В период с октября 2021 по апрель 2024 года на территории Москвы и Подмосковья 39-летний подозреваемый осуществлял фото — и видеосъёмку порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Затем, в период с мая по июнь 2024 года, мужчина получил доступ к оформленному на его имя телефону, которым ранее пользовалась потерпевшая. С его помощью он получил доступ к её учетной записи в социальной сети, где опубликовал вышеуказанные фото и видео с её участием», — рассказал источник ИА Регнум.

В каких именно отношениях состояли потерпевшая с подозреваемым, сейчас устанавливает следствие. Известно, что в отношении мужчины уже возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 135 УК РФ), а также по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 134 УК РФ). Теперь к ним добавилось уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

В отношении Сергея ведется следствие, мужчина не задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве «учитель года» снимал в школе порно с ученицами. На лауреата конкурса «Учитель года Москвы» и педагога одной из московских школ возбудили два уголовных дела за привлечение школьниц для изготовления порнографии.