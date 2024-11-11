Астана, 11 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Астане с 8 по 10 ноября прошел чемпионат мира по самбо. Российские спортсмены успешно выступили на соревнованиях и завоевали 16 золотых медалей из 31 разыгранного комплекта. Состязания состоялись при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Астане состоялся чемпионат мира по самбо

В чемпионате приняли участие 470 спортсменов из 80 стран. Состязания прошли в различных дисциплинах, среди которых — спортивное и боевое самбо среди мужчин и женщин, а также самбо среди мужчин в классе SVI-1, в котором соревновались незрячие спортсмены.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Астане состоялся чемпионат мира по самбо

Медали завоевали самбисты из 25 стран. На чемпионате мира успешно выступили спортсмены из Венесуэлы, Мексики, Филиппин, Камеруна, Марокко и Гвинеи, что свидетельствует о росте популярности вида спорта на всех континентах. Также на мировом первенстве впервые дебютировала сборная команда Мальдивской Республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Астане состоялся чемпионат мира по самбо

С 2013 года «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За время сотрудничества проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня.