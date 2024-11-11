В Совфеде ответили на слова Сырского о целях ВСУ под Курском
Сенатор Джабаров назвал заблуждением заявление Сырского о целях ВСУ под Курском
Москва, 11 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Заявление главкома Вооружёнными силами Украины Александра Сырского о том, что ВСУ напали на Курскую область якобы для защиты других направлений фронта, является заблуждением. Об этом заявил 11 ноября первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Господин Сырский заблуждается. То, что совершают наши солдаты, показывает, что они выполняют настоящий подвиг, а то, что творят украинские пришельцы, — это терроризм», — процитировала Джабарова Lenta.ru.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на Курскую область. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона. В настоящее время они вытесняют ВСУ из приграничья, при этом украинская армия несёт большие потери. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военных на курском направлении, а с момента нападения на регион — более 31 тыс. бойцов.
Сырский 11 ноября заявил, что воюющие в Курской области украинские формирования якобы оттягивают на себя российские силы, которые должны были действовать в Донбассе. По словам главкома украинской армии, если бы не действия ВСУ в Курской области, российские военные вели бы наступление на покровском, кураховском или торецком направлениях.