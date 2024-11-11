Москва, 11 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Заявление главкома Вооружёнными силами Украины Александра Сырского о том, что ВСУ напали на Курскую область якобы для защиты других направлений фронта, является заблуждением. Об этом заявил 11 ноября первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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«Господин Сырский заблуждается. То, что совершают наши солдаты, показывает, что они выполняют настоящий подвиг, а то, что творят украинские пришельцы, — это терроризм», — процитировала Джабарова Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на Курскую область. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона. В настоящее время они вытесняют ВСУ из приграничья, при этом украинская армия несёт большие потери. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военных на курском направлении, а с момента нападения на регион — более 31 тыс. бойцов.

Сырский 11 ноября заявил, что воюющие в Курской области украинские формирования якобы оттягивают на себя российские силы, которые должны были действовать в Донбассе. По словам главкома украинской армии, если бы не действия ВСУ в Курской области, российские военные вели бы наступление на покровском, кураховском или торецком направлениях.