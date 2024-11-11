Москва, 11 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В российских школах и колледжах 11 ноября прошёл урок «Твой вклад в общее дело» в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Об этом сообщили организаторы.

РИА Новости/Виталий Аньков

Беседы с учениками и студентами были посвящены тому, какую важную роль может сыграть даже самый небольшой вклад в общее дело для развития и создания будущего России.

Юная актриса Виталия Корниенко рассказала школьникам и студентам о теме нового занятия и профессиях будущего, отметив, что сейчас не обязательно ограничиваться лишь одной специальностью. По её словам, для образования доступно множество дополнительных курсов и мастер-классов.

Президент Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект Мамонта» Екатерина Кузьмина стала почётным гостем занятия и рассказала об инициативе создания фонда и его деятельности, а также о роли каждого участника команды при проведении экспедиции в арктических районах.

«Общее дело — это достижение тех или иных целей обязательно сообща. Только если люди ощущают себя командой и осознают важность и роль каждого, только тогда работа над достижением результата принесёт максимум», — поделилась Кузьмина.

Она завершила выступление напоминанием, что вкладом в общее дело может стать и удачная сдача экзамена, и качественно выполненная работа, и добрые дела.

Педагоги вместе со школьниками и студентами в ходе занятия пришли к выводу, что совместным и личным трудом помогают стране развиваться, поэтому важно беречь окружающий мир.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре темой традиционного урока «Разговоры о важном» стали западные мифы о России, целью распространения которых является попытка искажения истории и создание негативного образа страны. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой рассказал учащимся о происхождении западных мифов и их влиянии на восприятие РФ за рубежом. Знание прошлого помогает не только осознавать настоящее, но и прогнозировать будущее, подчеркнул он.

В том же месяце президент России Владимир Путин поддержал идею начать проводить «Разговоры о важном» для детей от пяти лет. Главное — избежать перегибов и работать с учётом уровня развития детей того или иного возраста, добавил глава государства. Он также подчеркнул, что введение занятий «Разговоры о важном» в 2022 году было необходимым и своевременным.