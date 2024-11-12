Москва, 12 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Может быть, теме так называемого квадробинга в России уделяется действительно слишком много внимания, но эта проблема — не шутки, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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«Кто-то говорит: «А что такого? Дети на утренниках всегда изображают зайчиков и белочек». Но это совершенно разные вещи. Когда на детских утренниках ребёнок изображает зайчика или белочку, он очеловечивает этих животных, а квадроберы поступают наоборот: отказываются от человеческого и превращаются в животных», — объяснил Валерий Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что в России даже законодательно думают бороться с квадробингом и, возможно, этой теме уделяется чрезмерно много внимания, но всё сводится к тому, что высказаться об этом должно само российское общество.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928759" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Проблема квадроберов — это не шутки

«Мне кажется, сейчас по этому поводу должно высказаться общество, которое чётко заявит: «Квадроберы — это позор. Так делать нельзя». Если ребёнок, не научившись быть человеком, учится быть животным — это опасные игры. Конечно, не всё можно решить законом. Сначала должна быть жёсткая позиция общества. Если и это не помогает — осуждение. А если уж и это не сработает, принимать законодательный запрет квадроберов», — сказал правозащитник.

Фадеев напомнил о «философии смерти», которая затрагивает и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и идеи эвтаназии. И то и другое деструктивно.

«Весь этот комплекс идей, который внедряется на Западе, — очень вредный. Мы даже не поняли, откуда взялись квадроберы, потому что там такая атмосфера в обществе, что люди могут придумать всё что угодно», — отметил глава СПЧ.

Также Валерий Фадеев рассказал, как Россия оказалась в «центре мирового шторма» и почему наш народ — главный народ XX века.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.