Москва, 11 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Дефицит яблок в России сохраняется, аграрному сектору есть куда развиваться дальше. Об этом 11 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава республики сообщил российскому лидеру, что в регионе самая большая площадь яблоневых садов располагается на Юге России. По площади она занимает 1,5 тыс. га.

«И всё равно дефицит, есть куда развиваться», — отметил президент.

Меняйло рассказал, что работа на этом направлении продолжается. Кроме того, в 2023 году в республике посадили грушевые сады, так как их в России также пока не хватает.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Путин в ходе совещания с правительством поручил своевременно принять меры, чтобы не допустить роста цен на яблоки из-за проблем, которые возникли у аграриев в результате поздних заморозков. Президент призвал министра сельского хозяйства Оксану Лут поддержать аграриев.

20 августа российского лидера в ходе поездки по Кабардино-Балкарии ознакомили с работой аэрокомпании, производящей яблоки и продукцию из них. Руководитель садоводческого хозяйства Рашид Тумов рассказал президенту, что заложил первый сад площадью 30 га, а теперь площадь яблоневых садов выросла до 200 га, так как в стране высокий спрос на эту продукцию.

В сентябре Путин заявил, что развитию сельского хозяйства в России помогло продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, введённое в ответ на их недружественные действия. Сначала был определённый рост цен на продукты питания, но потом российский аграрный сектор вырос, отметил он.