Киев, 11 ноября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Теплоэлектростанцию в подконтрольном Украине городе Курахово Донецкой Народной Республики решено было разобрать на детали для ремонта других подстанций в стране. Об этом заявил начальник электростанции Анатолий Боричевский.

Фотохроника ТАСС

В интервью газете The Wall Street Journal от 11 ноября он пояснил, что украинские власти приказали демонтировать объект, когда российские войска усилили своё наступление. Работы начались весной и были практически завершены к концу лета.

По словам Боричевского, на других повреждённых подстанциях сохраняется острая необходимость в генераторах и трансформаторах. Демонтажем занимались порядка 1 тыс. рабочих. У сотрудников станции не было выбора, отметил начальник ТЭС.

Из-за массового дефицита электроэнергии 11 ноября на Украине вводились экстренные отключения. Частная энергокомпания ДТЭК в Telegram-канале указала, что они затронули Днепропетровскую, Киевскую, Одесскую области и подконтрольные Украине районы Донецкой Народной Республики. Аварийные отключения света также вводились в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в своём докладе, что Украина предстоящей зимой может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, которые будут длиться по 20 часов в сутки.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.