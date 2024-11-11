Лондон, 11 ноября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США премьер-министр Польши Дональд Туск решил вместе с Великобританией создать альянс по «спасению» Украины, сообщила 11 ноября британская ежедневная газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание сообщило, что глава польского правительства также намерен в ближайшие дни провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с генсеком НАТО Марком Рютте. Цель этого взаимодействия — предотвратить «предательство Западом Украины».

«Мы будем очень активно координировать сотрудничество со странами, которые придерживаются схожих взглядов на геополитическую и трансатлантическую ситуацию, а также на ситуацию на Украине», — заявил Туск.

Заявив, что «никто не хочет эскалации конфликта» на Украине, польский премьер-министр подчеркнул, что никто не хочет также, чтобы Киев капитулировал. В случае поражения Украины в вооружённом конфликте Польша якобы будет испытывать «фундаментальную угрозу».

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах в США избранный президент Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец.

На следующий день, 7 ноября, американское издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, предполагающий заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Также план предусматривает неприсоединение Киева к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 9 ноября заявил о готовности Москвы выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Агентство Associated Press 11 ноября сообщило, что Трамп планирует организовать переговоры Москвы и Киева в первую неделю своего президентского срока.

В свою очередь британская газета The Daily Telegraph 10 ноября сообщила, что Лондон рассчитывает, что действующий президент США Джо Байден разрешит Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер будут обсуждать этот вопрос на ближайшей встрече в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что европейские лидеры продолжают добиваться стратегического поражения России. Он отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию.