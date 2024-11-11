Рим, 11 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Итальянский эстрадный певец Аль Бано 11 ноября заявил, что с радостью выступил бы с концертом в Донбассе.

Daniel Reinhardt/DPA/TASS Итальянский эстрадный певец Аль Бано

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — процитировала его газета Il Fatto quotidiano.

Артист также выразил готовность приехать с концертом в поддержку мира в Москву или иной город. В интервью изданию он предположил, что избранный президент США Дональд Трамп поспособствует разрешению украинского конфликта.

Изначально певец критиковал проведение спецоперации на Украине и говорил, что из-за этого больше не приедет в РФ. Его взгляды поменялись в марте текущего года. Тогда Аль Бано отметил, что мечтает вновь посетить Россию.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре ещё одна западная звезда британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить с концертами в России. Также музыкант выразил желание сыграть на Украине в честь окончания конфликта.

В июле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приглашал Уотерса выступить с концертами перед российскими бойцами СВО. Он добавил, что ценит творчество музыканта и его понимание причин специальной военной операции.

В февральском интервью 2023 года газете The Telegraph британский исполнитель заявил, что стал ещё более уважительно воспринимать президента России Владимира Путина. По словам Уотерса, глава государства действует во благо всего народа РФ. Он также призывал Россию, Украину и США договориться о прекращении военных действий.