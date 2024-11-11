Москва, 11 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. ВС РФ нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) и установкам ПВО, места дислокации которых были обнаружены после срыва попытки украинских военных угнать российский вертолёт. Об этом 11 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — сказано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского лётчика, чтобы он угнал вертолёт на подконтрольную Киеву территорию за материальное вознаграждение в размере до $750 тыс. Военнослужащий от данного предложения отказался.

Как передавало ранее ИА Регнум, перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт за вознаграждение в размере $500 тыс. и которого нашли мёртвым в Испании в феврале 2024 года, похоронили в безымянной могиле. Директор р Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявлял, что Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.