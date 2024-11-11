Москва, 11 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по физике, химии и биологии может появиться экспериментальная часть. Об этом в понедельник, 11 ноября, на всероссийской встрече с родителями заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. — Прим. ред.) взял в проработку, возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы очень хорошо, если бы по естественнонаучным предметам, таким как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, была бы экспериментальная часть», — сказал он.

Со слов Музаева, Рособрнадзор начал следить в российских регионах за тем, насколько их материально-техническая база позволит организовать проведение практической части единого экзамена по естественнонаучным предметам.

«Я думаю, что в обозримом будущем, скорее всего, мы придём к тому, что практическая часть, особенно в естественнонаучном блоке, появится», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум 30 октября, Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в качестве госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу не поддержало в том числе и российское правительство.