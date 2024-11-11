Хуситы заявили об ударе по израильской военной базе
Хуситы заявили об ударе по израильской военной базе около Яффо
Сана, 11 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, нанесло удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по израильской военной базе около города Яффо. Об этом 11 ноября заявил подконтрольный движению телеканал Al Masirah.
«Ракетные силы провели качественную военную операцию, нацеленную на военную базу Нахаль Сорек на юго-востоке Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.) в оккупированной Палестине. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — сказано в сообщении канала.
В движении отметили, что операция была проведена на фоне продолжающихся в течение последних трех дней авиаударов американо-британской коалиции по йеменской столице Сане и провинциям Саада, Амран и Ходейда.
Как передавало ИА Регнум, аналогичный удар хуситы нанесли 22 октября. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, запущенная ракета «успешно достигла своих целей, обойдя американские и израильские системы перехвата». Сариа назвал атаку по израильской военной базе частью «пятого этапа эскалации» в рамках противостояния Израилю.
7 октября хуситы заявили, что нанесли массированные удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате, использовав две ракеты «Палестина-2» и «Зу Фикар» и беспилотники. В «Ансар Аллах» заметили, что одна из ракет была гиперзвуковой. Их ударам подверглись военные объекты в Тель-Авиве. Дроны атаковали цели в районе Яффы и Умм-эль-Рашраш на юге Палестины.
6 октября лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси проинформировал, что хуситы за период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Британией.