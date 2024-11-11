Сана, 11 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, нанесло удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по израильской военной базе около города Яффо. Об этом 11 ноября заявил подконтрольный движению телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетные силы провели качественную военную операцию, нацеленную на военную базу Нахаль Сорек на юго-востоке Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.) в оккупированной Палестине. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — сказано в сообщении канала.

В движении отметили, что операция была проведена на фоне продолжающихся в течение последних трех дней авиаударов американо-британской коалиции по йеменской столице Сане и провинциям Саада, Амран и Ходейда.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный удар хуситы нанесли 22 октября. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, запущенная ракета «успешно достигла своих целей, обойдя американские и израильские системы перехвата». Сариа назвал атаку по израильской военной базе частью «пятого этапа эскалации» в рамках противостояния Израилю.

7 октября хуситы заявили, что нанесли массированные удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате, использовав две ракеты «Палестина-2» и «Зу Фикар» и беспилотники. В «Ансар Аллах» заметили, что одна из ракет была гиперзвуковой. Их ударам подверглись военные объекты в Тель-Авиве. Дроны атаковали цели в районе Яффы и Умм-эль-Рашраш на юге Палестины.

6 октября лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси проинформировал, что хуситы за период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Британией.