Москва, 11 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В Москве 17-летний подросток съел креветки и умер от отёка гортани. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает MK.ru.

Андрей Любимов/RBC/TASS

Инцидент произошёл накануне в ресторане на Садовой-Триумфальной улице. Подросток заказал блюдо из креветок и, поев морепродуктов, вдруг стал задыхаться. Очевидцы попытались оказать юноше первую помощь, но он умер на месте до приезда врачей.

Хронических аллергий у подростка не наблюдалось. По некоторым данным, он усиленно занимался в тренажерном зале и принимал препараты для стимуляции синтеза белка. Предположительно, состав препарата мог вызвать ответную реакцию при взаимодействии с деликатесом.

Как передавало ИА Регнум 7 ноября, в Геленджике более 10 человек отравились лесными грибами, трое из них находятся в реанимации. У большинства пострадавших обнаружили симптомы почечной и печёночной недостаточности. Отмечается, что люди по ошибке съели ложных опят и рыжиков.