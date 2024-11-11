Пятигорск, Ставропольский край, 11 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Возможной причиной взрыва в многоквартирном доме в Пятигорске является несогласованная замена газового оборудования. Об этом 11 ноября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

СУ СК России по Ставропольскому краю

«По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что краевому минпромэнерго поручено организовать комплекс мероприятий, который поможет избежать повторения подобных ситуаций.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти в Пятигорске прогремел 9 ноября. Предположительно, хлопок газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома. После этого возник пожар.

В результате погибла женщина, ещё одна пострадала. С ожогами её доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.