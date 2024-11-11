Названа предварительная причина взрыва газа в Пятигорске
Взрыв газа в Пятигорске мог произойти из-за замены оборудования
Пятигорск, Ставропольский край, 11 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Возможной причиной взрыва в многоквартирном доме в Пятигорске является несогласованная замена газового оборудования. Об этом 11 ноября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что краевому минпромэнерго поручено организовать комплекс мероприятий, который поможет избежать повторения подобных ситуаций.
Как передавало ИА Регнум, взрыв в жилом комплексе «Курортный» по улице Тольятти в Пятигорске прогремел 9 ноября. Предположительно, хлопок газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома. После этого возник пожар.
В результате погибла женщина, ещё одна пострадала. С ожогами её доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.