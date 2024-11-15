Москва, 15 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Россия делала всё, чтобы избежать прямого военного конфликта, но теперь россияне отчётливо понимают причины СВО и её необходимость, заявил имам, глава Курской общины мусульман Иса Салимсултанов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

«Наш руководитель страны, президент — любому, даже слепому человеку, понятно, всё возможное сделал, чтобы избежать этого (военного конфликта. — Прим. ред.). Всё возможное. Население нашей страны тоже изначально не понимало смысл операции. В последующем же это стало ясно. Если на сегодняшний день эти люди не понимают, тогда они никогда это не поймут, я думаю», — объяснил религиозный деятель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928726" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Если бы не СВО, Украина напала бы не только на Курскую область

Иса Салимсултанов — один из тех, кто первым бросился на помощь жителям Курской области, подвергшимся нападению ВСУ. Мужчина спас и вывез из опасных регионов десятки человек, и сам оказался на краю гибели, столкнувшись с украинскими военными, переодетыми в российскую военную форму.

При этом имам уверен: не начни Россия СВО, то, что произошло в Курской области, случилось бы и с другими регионами.

«На сегодняшний день ясно, какая двухстандартная политика Запада. На сегодняшний день понятно, что вообще в целом в мире происходит. Не поняв это, как можно оценить ту же самую СВО? Если бы СВО не было, то, что в Курске происходит, по всей линии нашей страны происходило бы в течение ближайших 10 лет. Начиная от Ростова, Белгорода, Брянска и Курска», — указал имам.

Салимсултанов считает, что не понимать столь очевидных истин может только глупец.

Полное интервью имама Исы Салимсултанова читайте на сайте ИА Регнум.