Москва, 11 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Поножовщиной и убийством закончился конфликт двух граждан Таджикистана под Красногорском. Оба прибыли в Россию на заработки, но один решил въехать в страну нелегально и долго не мог устроиться на работу. На этой почве мужчина поссорился со своим земляком, который оформил все документы по закону. Нелегал набросился на последнего с ножом и убил. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

8 ноября в полицию Красногорска поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на одной из улиц поселка Отрадное. Погибшим оказался 21-летний гражданин Таджикистана Ахмажон Л. (имя изменено), который легально находился на территории России. Прибывшие на место оперативники установили, что смерть оказалась насильственной: на теле погибшего обнаружили колото-резаные раны.

«По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в убийстве своего земляка 21-летний гражданин Таджикистана Алимахмади С., который находился в России нелегально. Предварительно установлено, что в ходе возникшего конфликта задержанный нанёс мужчине не менее 4 ударов ножом в область жизненно важных органов», — рассказал источник ИА Регнум.

Знакомые погибшего Ахмажона рассказали, что мужчина приехал в Россию на заработки и честно трудился, имел на это все необходимые разрешения. В свою очередь, подозреваемый в убийстве Алимахмади, находился на территории РФ нелегально и никак не мог устроиться на работу.

«У них конфликт произошёл из-за работы! Алимахмади злился, что его никуда не берут работать и он сидит без денег, а Ахмажон работает и зарабатывает. Думаю, что из-за этого они и поссорились», — рассказали знакомые погибшего в разговоре с ИА Регнум.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве Алимахмади задержан, с ним работают следователи.

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