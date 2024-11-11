Киев, 11 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, приехавший с визитом в Киев, сообщил 11 ноября в соцсети X, что провёл утро в бомбоубежище.

IMAGO/Photo News/ТАСС Глава евродипломатии Жозеп Боррель

«Начинаю утро в укрытии, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал политик.

Публикацию он сопроводил фотографией себя со спины в окружении людей, сделанную в помещении с железными потолками.

@JosepBorrellF

Как передавало ИА Регнум, в схожей ситуации в апреле 2023 года оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время визита в Киев ей пришлось прятаться в подвале из-за прозвучавшей в столице Украины воздушной тревоги. Также укрываться при звуках сирен в убежище довелось вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку.