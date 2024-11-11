Москва, 11 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Украинский депутат, экс-командир добровольческого батальона «Луганск-1» Артём Витко объявлен в розыск в России. Соответствующая карточка 11 ноября опубликована на сайте МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Витко Артём Леонидович, 31.01.1983 года рождения. Национальность — украинец», — указано в карточке.

Основанием для розыска стала статься Уголовного кодекса РФ. Подробности не уточняются.

МВД России

Батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» был образован в мае 2014 года. Его бойцы участвовали в захвате ряда населённых пунктов в Луганской Народной Республике, а также обстреливали пригороды Луганска.

26 января 2015 года Витко вместе с ещё одни депутатом Верховной рады Дмитрием Линько перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы набросился на члена российской делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его зама Ивана Мельникова. Свои действия он объяснил попыткой поддержать взятую в плен в России лётчицу Надежду Савченко.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре украинскую журналистку и учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую, обвиняемую в распространении фейков об армии России, объявили в международный розыск. Женщина выехала в Эстонию. Следствие направило ходатайство о заключении Соколовской под стражу, мотивируя тем, что она скрывается от правосудия.